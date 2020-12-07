Анкара предлагает Киеву разгромить систему ПВО Крыма – недорого

Анкара предлагает Киеву купить модернизированные многоцелевые ударные беспилотники Bayraktar TB2S.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Турция утверждает, что ее дроны могут успешно громить российские средства противовоздушной обороны при этом стоят относительно недорого, что позволит Украине решать свои проблемы, например, в Крыму.

Эксперты же заявляют, что турки сильно переоценивают успешность своего оружия, примененного в Карабахе, раз позволяют себе подобные провокационные высказывания, по сути являющиеся призывами к агрессии против России.

«Турецкая авиастроительная компания Baykar Makina показала в Twitter ролик с полетом обновленного ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Bayraktar TB2 версии S, который считается убийцей зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, – сообщает «Лента.ру». – Новый Bayraktar TB2S, в частности, отличается наличием защищенного канала спутниковой связи. Такие БПЛА, согласно заявлению главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерал-полковника Руслана Хомчака, в 2021 году получит Киев. В ноябре Defence Express писало, что Bayraktar TB2S «планируют направить на защиту морского побережья Черного и Азовского морей», а особенностью таких БПЛА станет увеличенная до 300 километров дальность управления или, вероятно, система спутниковой связи, которая вообще снимает понятие «дальность управления».

Специалисты же обращают внимание на то, что за все время байрактары уничтожили лишь 6 комплексов «Панцирь-С», в то время как Турция потерять около 60 беспилотников этой модели, «что свидетельствует о том, что они являются скорее не охотниками, а жертвами», пишет «Авиа.про».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 07.12.20

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