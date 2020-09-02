«Це маячня» – глава МИД Украины назвал «бредом» слова Лаврова об украинском вмешательстве в Белоруссии

Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о направлении Киевом двухсот украинских боевиков для дестабилизации ситуации в Белоруссии является «бредом», не достойным комментария.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава МИД Украины Дмытро Кулеба.

При этом украинский министр утверждает, что Сергей Лавров пользуется информацией от людей с «болезненной фантазией».

«Не хочется даже комментировать этот бред. Но в рамках борьбы с российской дезинформацией – буквально пять тезисов по теме:

– 200 украинских экстремистов, которых Украина якобы направила в Беларусь для дестабилизации ситуации, и лагеря по подготовке экстремистов в Украине – это плод болезненной фантазии тех, кто предоставил такие данные моему российскому коллеге Сергею Лаврову.

– Украина не вела, не ведет и не будет вести никакой подрывной деятельности против Беларуси.

– Россия наоборот заявляет, что уже направила некоторых своих «специалистов» в Беларусь и готова направить их еще больше.

– Попытки России представить своих зеленых человечков в Беларуси как украинских экстремистов – это дешевый и проигрышный трюк.

– И главное. Воистину, как говорится в пословице: «вор кричит – держите вора», – написал Кулеба.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что с территории Украины для дестабилизации ситуации в Белоруссии направлены около двухсот боевиков запрещённых в РФ экстремистских организаций неонацистского толка.

Отметим, что Россия готова оказывать помощь Минску исключительно по согласованию с белорусской стороной. Между тем, Киев приостановил все контакты с руководством Республики Беларусь.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.09.20

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