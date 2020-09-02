Лавров объявил войну орудующим в Белоруссии украинским структурам

Москва будет категорически пресекать попытки Украины использовать неонацистские структуры для вмешательства в белорусский политический диалог с целью провокации беспорядков.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, с территории Украины для дестабилизации ситуации в Белоруссии направлены боевики запрещённых в РФ экстремистских организаций неонацистского толка.

«Подобная деятельность ведется с территории Украины. Там есть и «Трезубец Степана Бандеры», есть и «С14», есть национальный корпус, есть «Правый сектор» (запрещённые в РФ организации). Все эти структуры активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах Белоруссии», – приводит слова Лаврова РИА Новости.

По данным главы российского МИД, около 200 экстремистов, подготовленных и обученных в Волынской и Днепропетровской областях, находятся сейчас в Белоруссии.

«Те, кто пытаются всеми правдами и неправдами спровоцировать беспорядки, спровоцировать нарушение законов, они прекрасно понимают, что такой национальный диалог оставит их на обочине истории. Поэтому они и пытаются свести все к экстремистским провокациям, пытаются спровоцировать правоохранителей. Мы будем категорически пресекать подобного рода попытки, тем более попытки использовать многосторонние структуры, в которых Россия и Беларусь участвуют, чтобы такими провокациями заниматься», – предупредил Лавров.

Напомним, ранее глава МИД РФ одобрил предложенную Александром Лукашенко конституционную реформу в Белоруссии.

Симферополь, Валентин Карамазов

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