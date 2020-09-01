Лавров одобрил конституционную реформу в Белоруссии: «Оптимальный вариант разрешения конфликта»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что конституционная реформа – оптимальный вариант разрешения конфликта в Белоруссии. Как передает корреспондент РИА «Новый День», выступая сегодня в МГИМО, он также обвинил Запад в отсутствии «элементарных дипломатических навыков».

«Сейчас непростые времена переживают наши белорусские соседи. Мы свою позицию четко изложили, президент Путин говорил об этом откровенно. Мы будем руководствоваться международным правом и теми обязательствами, которые существуют между нами. Мы хотим, чтобы белорусам самим была предоставлена возможность решить свои проблемы, без какого-либо вмешательства извне. Мы видим искушение многих государств, как соседней Украины, так и стран, которые находятся далеко за океаном – США и Канады – навязать некие подходы к преодолению (политического кризиса – прим. ред.)» – сказал Лавров.

По его словам, позиция Запада касательно белорусских событий противоречит всем правилам дипломатии и человеческой этики.

«Посмотрите, какие заявления делают про ситуацию в Белоруссии генеральный секретарь НАТО, представители Евросоюза. Это – нравоучения, произносимые тоном, который не допускает даже сомнений в том, что это должно быть воспринято как руководство к действию. Это – отсутствие элементарных дипломатических навыков, это – неэтично. Мы это видим», – сказал Лавров.

По его словам, конституционная реформа, которую предложил Лукашенко, позволит купировать кризис.

«Мы считаем, что потребности в каких-то навязчивых посреднически услугах нет. Президент Белоруссии предложил конституционную реформу. По нашей оценке, это и есть та форма, в которой можно организовать диалог с гражданским обществом. И которая должна помочь обсудить все вопросы, которые волнуют ту или иную часть белорусских граждан», – сказал он.

При этом Лавров подчеркнул, что к работе над новой конституцией Белоруссии должны быть привлечены представители гражданского общества республики.

Как сообщал РИА «Новый День», 17 августа Лукашенко заявил, что в стране рассматриваются варианты перераспределения властных полномочий через поправки к Конституции, и заявил, что готов поделиться президентской властью, но «не под давлением и не через улицу». В тот же день он сказал, что после принятия нового Основного закона в республике могут пройти новые выборы. «Вы ее должны принять на референдуме, потому что мы прежнюю Конституцию принимали на референдуме, и по новой Конституции провести, если вы хотите, выборы: и парламента, и президента, и местных органов власти», – заключил он.

Напомним, протесты в Белоруссии начались 9 августа после объявления ЦИК предварительных результатов президентских выборов. Десятки тысяч человек вышли на улицы в знак несогласия с тем, что действующий президент набрал более 80% голосов избирателей. Против демонстрантов силовики применили слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. Сотни участников акций протеста оказались в больницах, по оценкам местных журналистов, около семи тысяч человек было задержано. В ИВС Минска многие были серьезно избиты.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 01.09.20

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