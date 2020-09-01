«Будет не люстрация, а резня» – Лукашенко объявил белорусских «майданщиков» страшнее украинских

Белорусская оппозиция не способна к конструктивному диалогу по реформированию государственно-политического устройства и мечтает, придя к власти, «порезать страну на куски», а вместе с ней и своих политических противников.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своей рабочей поездки в Барановичи.

«Вот что меня больше всего беспокоит. Не власть, как в России некоторые говорят: «Лукашенко посиневшими пальцами держится за власть». Я не хочу, чтобы порезали на куски мою страну, которую я лепил на обломках империи, и не хочу, чтобы порезали честных, порядочных людей, которые работали на это. Это будет не люстрация, как некоторые говорят. Это будет резня. И то, что произошло в Украине, будет цветочками», – цитирует Лукашенко агентство «БелТА».

Напомним, ранее белорусский президент анонсировал «решительные изменения» в конституции страны и не исключил новых выборов парламента и главы государства.

Симферополь, Валентин Карамазов

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