Белоруссия могла стать частью РФ гораздо раньше Крыма, если бы не Лукашенко – американский профессор

Белоруссия давно была бы частью России, если бы не яростное сопротивление президента Александра Лукашенко, который хотел единолично править в республике.

За долгие годы руководства страной ему удалось с помощью антироссийской риторики, но без жёсткой дерусификации внушить значительной части граждан мысль об «особой белорусской идентичности».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью русскоязычному зарубежному изданию «Медуза» рассказал профессор Рэдфордского университета (США) Григорий Иоффе.

По мнению Иоффе, несмотря на диктаторский стиль правления, Лукашенко полностью устраивает Запад именно потому, что всячески саботирует интеграцию с Российской Федерацией.

«...Лукашенко со страшной силой отстаивает независимость Беларуси. C 2008-го, а еще больше с 2014-го он все время показывает большой кукиш Кремлю на эту тему. Посмотрите: в Беларуси происходит черт-те что (подавление протестов – прим. «НД»), а западная реакция приглушена. А почему она приглушена? А вы помните слова Рузвельта по поводу никарагуанского диктатора Самосы: «Это сукин сын, но это наш сукин сын»? Так вот, в Минске, видимо, кое-кто не просто помнит эти слова, но давно сделал практические выводы.

Лукашенко подружился со многими на Западе, включая людей, которые оказывают влияние на политические решения, и они давно пришли к выводу, что сохранение суверенитета и государственности Беларуси гораздо важнее, чем распространение демократии. Потому что на его место может прийти кто-то другой, и он очень быстро сдаст суверенитет», – заявил американский профессор.

«Понимаете, с учетом размытой идентичности белорусов я могу уверенно говорить, что без Лукашенко, точнее, без его авторитарного режима, Беларусь стала бы Крымом гораздо раньше самого Крыма. При бурных и продолжительных аплодисментах значительной части белорусского общества. Сегодня тех, кто аплодировал бы такому повороту судьбы, существенно меньше, чем, скажем, до 2003 года. И это заслуга брутального режима Лукашенко...

В начале 1990-х главный клич всех рабочих, часть которых сегодня бастует, был – объединение с Россией; не просто наращивание связей, а объединение. У них просто не было самосознания, отделяющего их от России.

И именно Лукашенко своей политикой взрастил довольно большое количество людей, которые ощущают себя белорусами, даже говоря при этом по-русски. Гражданами отдельной страны. В дополнение к небольшому, хотя и растущему западно ориентированному меньшинству», – сказал Иоффе.

По словам профессора, сейчас, после 26 лет авторитарного правления, Лукашенко уже надоел значительной части граждан, однако это не отменяет его «заслуги как отца белорусской государственности».

«Да, это драма или даже трагедия Лукашенко как человека, но это не отменяет его заслуги как отца белорусской государственности, как человека, без которого вообще, с моей точки зрения, уже давно не было бы независимой Беларуси...», – резюмировал Иоффе.

Симферополь, Иван Капустин

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