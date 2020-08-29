Лукашенко 26 лет водит Москву за нос – экс-координатор штаба Бабарико

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 лет занимается лишь манипуляциями и постоянным обманом в отношениях с Россией, а не выстраиванием добрососедских отношений в рамках Союзного государства.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила бывший координатор штаба Виктора Бабарико (брошен в тюрьму) на выборах Президента Республики Беларусь 2020 года, представитель объединённого штаба Светланы Тихановской и член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова.

«Вопрос в том, что мы знаем, что у нас есть Союзное государство с Российской Федерацией. Но …, как мы видим, за 26 лет действующий президент так и не смог построить каких-то добрососедских отношений. Все, что мы видим, это какие-то манипуляции, это постоянный обман, какое-то вообще неумение наладить именно взаимовыгодные и именно прагматичные отношения», – приводит слова Колесниковой РИА Новости.

Напомним, президент России Владимир Путин назвал выборы президента Белоруссии «состоявшимися» и признал победу Александра Лукашенко.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.08.20

В Крыму за сутки выявлены еще почти 80 зараженных COVID-19. / «Полный бред и двойные стандарты!» Родители севастопольских школьников взбунтовались против абсурдных требований чиновников. / В Крыму выявлены серьезные системные нарушения в работе детдомов и интернатов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»