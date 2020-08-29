Путин счел выборы в Белоруссии состоявшимися

Выборы президента Белоруссии можно считать состоявшимися, заявил в эфире телеканала «Россия – 1» президент России Владимир Путин. «Мы исходим из того, что выборы состоялись», – считает он.

Как писал «Новый День», выборы главы братского России государства проходили с 4 по 9 августа. По данным Центральной избирательной комиссии Белоруссии, победу вновь одержал действующий 26 лет президент Александр Лукашенко с результатом 80,1%. По официальным данным, его главная соперница – Светлана Тихановская – сумела заручиться поддержкой 10,1%, а явка составила 84,28%.

Граждане Белоруссии не согласились с данными ЦИК и вышли на мирные массовые протесты. В итоге они получили жесткий отпор силовиков. Множество людей было избито и задержано. По факту результаты выборов в Белоруссии отказались признать на Западе, в том числе в США, Канаде, Великобритании и в большинстве стран ЕС.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.08.20

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