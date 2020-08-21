Лукашенко – не «сибарит Янукович»: власть и оппозиция в Белоруссии меняют тактику борьбы

Режим Лукашенко обречен, а белорусская оппозиция меняет тактику борьбы, и вскоре начнет атаковать более жестко. Участники протестов «понимают, что Лукашенко – не зайчик», и в случае победы «их всех зачистят». Такое мнение высказал политик, экс-член Общественной палаты РФ, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров.

«Я считаю что в любом случае режим Александра Григорьевича Лукашенко обречен, и даже если он удержит власть – это будет не тот Лукашенко, который был на своем взлете, и у него не останется другого пути, кроме транзита в сторону преемника: какой-то фигуры, которая была бы приемлема для большинства общества и для международных институтов, в том числе российских», – отметил Федоров, выступая в прямом эфире в социальных сетях.

Как считает политик, до сих пор непонятно, удастся ли Лукашенко еще на какое-то время удержаться у власти. Сейчас глава Белоруссии сменил тактику и стал более активно вести уличную кампанию, проводит встречи, в стране начались провластные митинги, он пытается перехватить инициативу на предприятиях. «Но проблема в том, что хотя оппозиция вроде бы и затихла, но там тоже не идиоты сидят. Я думаю, что они сейчас меняют тактику своей борьбы», – полагает Федоров.

По его мнению, за проигрыш оппозиции придется заплатить слишком высокую цену. «Если Лукашенко побеждает, то репрессии ждут организаторов и тех, кто участвовал [в протестах и забастовках], это бесспорно, – подчеркнул он. – Лукашенко – не зайчик, и не будет останавливаться на полумерах – это не мягкий сибарит Янукович. Лукашенко жесткий и злопамятный человек. [Светлана] Тихановская и белорусская оппозиция это прекрасно понимают. Организаторы массовых выступлений прекрасно понимают, что их потом зачистят. Поэтому они сейчас тактику меняют, но у них главная цель – это уход Лукашенко, и в принципе все эти массовые выступления, я думаю, не закончились. Оппозиция благодаря каким-то связям, в том числе международным, проведет консультации с сильными мира сего, перегруппируется и начнет атаковать власть уже какими-то другими методами и более жестко».

Политик не исключил, что оппозиция учтет свои ошибки и предпримет третий раунд борьбы. Если протестующим удастся сконцентрировать в Минске большие народные массы и перехватить низовую уличную инициативу, то Лукашенко, очевидно, получит уже более жесткий ультиматум. «А дальше уже дело техники по захвату зданий и перехвату власти, как это было в Грузии, Сербии, в том же самом Киеве – когда протестующие фактически захватили президентский комплекс, и Янукович был вынужден ретироваться, – напомнил Георгий Федоров. – Думаю в ближайшее время мы увидим какую-то эскалацию и близкую к развязке историю».

Политик подчеркнул, что, судя по действиям оппозиции, у нее нет намерения действовать на разрушение государственности Белоруссии и смену конституционного строя. Фактически протестующие уже давно могли силовым путем захватить здания райсоветов в регионах, однако это привело бы к появлению многочисленных самозванных руководителей и дестабилизации обстановки. «Оппозиция заявила о мирном характере [смены власти], и пока они по этой стратегии идут успешно», – заключил он.

Массовые акции протеста в Белоруссии проходят с 9 августа. Жители возмущены итогами президентских выборов, в которых по версии ЦИК победил действующий президент Александр Лукашенко. В первые дни силовики жестко разгоняли протестующих, применяя слезоточивый газ, резиновые пули, светошумовые гранаты и даже боевые патроны. Более 200 человек оказалось в больницах, медики рассказывали о тяжелораненых. Около 7 тысяч человек было задержано, многие были серьезно избиты ОМОНом при задержании, в автозаках и ИВС.

Минск, Татьяна Дорофеева

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