Киев пригрозил Минску жёстким ответом на «недружественные действия»

Киев прибегнет к жёсткому ответу, если «недружественные действия» Белоруссии перерастут в угрозу для Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностраннных дел Украины Дмытро Кулеба.

По его словам, Минск уже успел испортить отношения с Киевом заявлениями о вмешательстве Украины в дела Белоруссии, а главное – выдачей России задержанных «вагнеровцев». Поэтому было принято решение об отзыве посла Украины в Республике Беларусь.

«Цель такого шага – политически продемонстрировать недовольство Украины решением Беларуси о передаче вагнеровцов России и безосновательными обвинениями в адрес Киева во вмешательстве во внутренние дела...

Я вызвал посла, чтобы тщательно проанализировать перспективы отношений с Беларусью в новой реальности. Внести конкретные предложения руководству государства, как дальше строить отношения с государством-соседом в кратко- и среднесрочной перспективе», – заявил Кулеба и добавил, что Киев прибегнет к более жёстким мерам, если «недружественные действия Беларуси будут продолжаться и риски будут расти».

Напомним, ранее Кулеба назвал «бредом» слова главы МИД РФ Сергея Лаврова об украинском вмешательстве в Белоруссии.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.09.20

Предвыборный пиар Развожаева может обернуться для Крыма экологической катастрофой. / Украина утрачивает позиции зернового экспортёра. / «Больше всего настораживает» – Лукашенко отреагировал на слова Лаврова об украинском вмешательстве. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»