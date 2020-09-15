Киев: Украина больше не сестра России и Белоруссии

«Незалежная» больше не вернётся в триединое «сестринство» народов России, Белоруссии и Украины, а будет последовательно двигаться в сторону ЕС и НАТО.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмытро Кулеба.

«Я не вижу никаких признаков того, что Украина может вернуться в триединое братство, сестринство. Это как раз общее усилие для всех нас, чтобы Украина продолжала движение в Европейский союз, в НАТО. Это абсолютно категорично. Всегда будет кто-то, кто будет пытаться помешать, но мы всегда будем сильнее. Потому что за нами, за теми, кто движет страну на Запад, стоит украинский народ, и это принципиально», – отрезал Кулеба и заверил, что не видит угроз отмены безвизового режима для Украины со стороны ЕС.

Между тем, в Евросоюзе всё чаще призывают к пересмотру туристического безвизового режима для украинцев, которые пытаются нелегально устроиться на работу в странах ЕС.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.09.20

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