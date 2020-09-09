Никакого достоинства! Глава МИД Украины забраковал белорусский «Майдан»

Протесты в Белоруссии нельзя назвать настоящей «революцией достоинства», так как белорусы не ставят власти перед жёстким выбором – «западные ценности» против Русского мира.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, сегодняшние события в соседней стране, скорее, напоминают «оранжевую революцию» 2004 года, а не «революцию гидности» 2013-2014 годов.

«Как участник обеих революций – и «оранжевой», и «гидности», я считаю, что больше параллелей с «оранжевой революцией» и нынешними событиями в Белоруссии, чем параллелей с «революцией достоинства».

В 2014 году, безусловно, была усталость от Януковича как определённой системы управления, хотя, видите, в отличие от Беларуси, украинское терпение лопнуло за три года (от момента победы Януковича на президентских выборах в 2010 году – прим. «НД»), но, всё-таки, революция была о выборе, куда будет двигаться страна. Или она будет развиваться как часть Европы, или она будет развиваться как часть Русского мира», – приводит слова Кулебы «ПолитНавигатор».

Стоит напомнить, что зачинщики госпереворота 2014 года в Киеве убеждали украинцев, что «революция гидности» или Евромайдан не направлены против России и русского народа, а преследуют цель искоренить коррупцию и расширить связи с ЕС.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.09.20

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