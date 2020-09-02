Глава МИД Белоруссии: в стране продотвращён украинский сценарий

Минск выдержал первый натиск Запада с целью организовать в Белоруссии цветную революцию по украинскому сценарию.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

«Сегодня нам приходится отвечать как на внутренние, так и на внешние вызовы. Причем последнее в большей степени предопределяет первое. Тем не менее, хочу сказать, что мы выдержали первый натиск и не позволили в Беларуси украинский сценарий, сценарий цветной революции, организованной извне», – сказал Макей.

Глава белорусского МИД поблагодарил Москву за твёрдую позицию, которая помогла Минску выстоять и сорвать планы по дестабилизации ситуации в стране.

«И в этой части я хотел бы выразить признательность российской стороне за выдержанную, грамотную, четкую реакцию на события, которые разворачивались и разворачиваются в Беларуси... Очевидно, что именно взвешенная и предельно четкая позиция России выступает тем противовесом, который сдерживает внешние силы от неприкрытого вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь», – сказал Макей.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет категорически пресекать попытки Украины использовать неонацистские структуры для вмешательства в белорусский политический диалог с целью провокации беспорядков.

Симферополь, Валентин Карамазов

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