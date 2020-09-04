Киев угрожает Лукашенко за дружбу с Путиным «против Украины»

Киев готов предпринять «зеркальные меры» на «недружественные шаги» Минска в отношении Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел «Незалежной» Дмытро Кулеба.

По его словам, Украину особенно возмущает, что Лукашенко, находясь «под полным контролем Путина», не прекращает обвинять Киев во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии.

«Особенно неприятно, что в то время, как РФ осуществляет достаточно эффективный контроль за событиями в Беларуси, но при этом белорусская сторона, наши партнеры, обвиняют Украину», – возмущается Кулеба.

Ранее глава МИД Украины уже пригрозил, что Киев прибегнет к жёсткому ответу, если «недружественные действия» Белоруссии перерастут в угрозу для Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 04.09.20

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