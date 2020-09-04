Глава МИД Украины призвал «партнёров» остановить «Северный поток – 2»

Киев не прекращает попытки воспользоваться ситуацией вокруг «отравления Навального» для остановки достройки газопровода «Северный поток – 2».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с очередным призывом против транзитного газового трубопровода выступил министр иностранных дел Украины Дмытро Кулеба.

«Украина исходит из того, что на данный момент наши партнеры и все, кто оппонирует агрессивной политике РФ, должны задействовать действенные механизмы влияния на эту страну, включая применение санкций и пересмотр политики относительно строительства газопровода «Северный поток-2», – заявил Кулеба.

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что европейские партнёры Украины после «отравления» Навального должны понять всю опасность, исходящую от России для Украины, и солидаризоваться с американским конгрессом и сенатом в усилиях по ликвидации проекта «Северный поток – 2».

Симферополь, Валентин Карамазов

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