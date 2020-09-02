«За Навального и Украину!» – Киев призвал «цивилизованный мир» ввести санкции против России

«Преступный акт российской власти», которая, по мнению Киева, «отравила» оппозиционера Алексея Навального, не должен остаться без ответа, а Россию следует подвергнуть «твёрдому осуждению цивилизованного мира, включая санкции».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в министерстве иностранных дел Украины.

Напомним, сегодня правительство Германии заявило о наличии в анализах Навального «отравляющего вещества из группы «Новичок».

«Остро осуждаем очередной преступный акт российской власти, которая продолжает наступление на демократию и права человека в России и за рубежом...

Только единодушная решительная позиция и твёрдое осуждение цивилизованного мира, включая санкции, могут заставить власти России прекратить совершать преступления, грубо нарушая права человека и разрушая правовые основы мироустройства как относительно ведущих оппозиционных политиков, так и целых государств», – приводит «RT» заявление МИД Украины.

Между тем, в Кремле и МИД России заявили, что пока не получали от Германии никаких результатов анализов оппозиционера, а российские врачи не нашли у него никаких признаков отравления ядами.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.09.20

На ключевые посты в администрации Симферополя начали назначать массовиков-затейников. / Путин пообещал решить проблему водоснабжения Севастополя. / «Це маячня» – глава МИД Украины назвал «бредом» слова Лаврова об украинском вмешательстве в Белоруссии. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»