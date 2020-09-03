Спасите наши души: Нафтогаз умоляет ЕС ликвидировать «Северный поток – 2» в связи с делом Навального

Европейские партнёры Украины после «отравления» Навального должны понять всю опасность, исходящую от России для Украины, и солидаризоваться с американским конгрессом и сенатом в усилиях по ликвидации проекта «Северный поток – 2».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире украинского телевидения заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

По его словам, достройка газопровода «СП-2» приведёт к уничтожению украинского газового рынка и даже к полноценному вторжению российских войск на Украину.

«Строительство «Северного потока-2», действительно является критическим вопросом для Украины, потому что мы считаем, что завершение этого проекта недопустимо.

Его завершение может вылиться в угрозу существования всего украинского рынка газа и создаёт множество других рисков для Украины, таких как полноценная российская агрессия – не гибридная, а полноценная военная атака на всём фронте.

Поэтому мы прикладываем все силы, чтобы пояснить нашим заграничным партнёрам, что этот проект не должен осуществиться, и пока мы это успешно делаем. Мы очень надеемся, что американский Сенат и Конгресс, так же как и в прошлом году, усилит санкции против этого проекта и лишит его возможности завершиться», – надеется глава «Нафтогаза».

«Последние события в России, к примеру, отравление Алексея Навального, что конечно является ужасным событием, которое добавляет европейским партнёрам понимания, с чем на самом деле борется Украина.

Переубедит ли это их, будет зависеть от работы украинских дипломатов, наших партнёрских отношений с Западом и усилий компании НАК «Нафтогаз Украины», которая занимается лоббированием запрета проекта «Северный поток-2», – приводит слова Коболева «ПолитНавигатор».

Напомним, накануне украинский МИД призвал «цивилизованный мир» ввести санкции против России за «отравление» Навального и за «агрессию» против Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

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