Президент Чехии призвал не смешивать «отравление» Навального и «Северный поток- 2»

Президент Чехии Милош Земан заявил, что «не видит ничего общего» между инцидентом с российским оппозиционером Алексеем Навальным и строительством газопровода «Nord Stream – 2».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом чешский лидер заявил в эфире телеканала CNN Prima News.

«Я не вижу ничего общего у данного инцидента с газопроводом Nord Stream – 2. Германия и Россия договорились о его сооружении, это в интересах обеих стран», – подчеркнул Земан и выразил надежду на объективное расследование дела Навального.

Ранее президент Чехии прямо заявлял, что его страна заинтересована в достройке газопровода «Северный поток – 2».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.09.20

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