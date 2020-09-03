«Если это «Новичок», то где другие пострадавшие?» – политологи об отравлении Навального по версии Бундесвера

Токсикологи Вооруженных сил Германии накануне в официальном сообщении заявили, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен ядом группы «Новичок». Но эта версия имеет одно слабое место, считают опрошенные РИА «Новый День» политологи. Нервно-паралитические вещества, к которым относится «Новичок», очень токсичны, поэтому им невозможно поразить только одного человека – в этом случае пострадавших будет несколько.

«Алексей Навальный находился на территории России около 40 часов после того, как у него появились очень острые боли. Врачи брали у него анализы, и в них не обнаружилось отравляющих веществ. Если бы они были обнаружены, то тогда были бы поражены или сотрудники омской больницы, или сторонники Алексея, с которыми он проводил встречи несколько дней подряд, или люди, которые были с ним в самолете или в аэропорту. Это все говорит о том, что к моменту вывоза Навального из России у него никаких симптомов отравляющего вещества не было. Гражданские медики [немецкой клиники Charite] заявляли, что в организме Алексея присутствует вещество из группы ингибиторов холинэстеразы. Но на основе этого вещества сделаны многие лекарства. В вашем окружении могут быть люди со следами этого вещества в крови, но никто же не считает их отравленными», – отмечает политтехнолог Марат Баширов.

По его мнению, в истории с болезнью Алексея Навального есть несколько небьющихся обстоятельств. После того как оппозиционер в состоянии комы был доставлен в немецкую клинику, врачи сделали забор анализов и отправили их в специальную лабораторию Бундесвера, где уже по итогам исследования токсикологи сделали заявление об отравлении «Новичком».

«Если поэтапно рассмотреть, что говорили врачи, родственники, что происходило с Алексеем, это позволяет усомниться в том, что вещество, если оно на самом деле оказалось в организме Навального, появилось на территории РФ, и что это вещество по структуре, как говорят, из группы яда «Новичок». Но нет такой группы. Есть определенные модификации этого состава, и они есть в наличии у всех развитых стран, в которых присутствует серьезная вооруженная сила. Почему говорят, что это был «Новичок»? Да потому что была история со Скрипалями. Но опять же эта история опровергает, что Навальный был чем-то поражен на территории РФ. Ведь тогда в Британии пострадали несколько граждан», – отметил собеседник агентства.

Марат Баширов считает, что предстоит долгое международное расследование того, что случилось с Алексеем Навальным. Будут сравниваться образцы, взятые у Скрипалей и Навального, также будут исследованы анализы российского оппозиционера, взятые на территории России и в Германии. Для этого необходимо сотрудничество правоохранительных органов обеих стран. Эксперт убежден, что немецкие власти не поверят на слово политизированной версии о «Новичке» и будут заинтересованы разобраться в ситуации. Поэтому со стороны ФРГ и Евросоюза вряд ли последуют серьезные санкции в отношении России.

Иное мнение у политтехнолога Андрея Перлы. «Во-первых, сама ситуация, когда посла России вызывают в МИД Германии по поводу болезни российского гражданина, проходящего лечение в Германии, неважно, оппозиционер он или нет, мягко говоря, нарушает все дипломатические правила. Раз посла вызывают – значит, действия России вызывают крайнее неодобрение. Никогда в дипломатической практике такого не было по поводу лечения гражданина за рубежом. Это наглость и хамство высшей пробы. По-хорошему, это мы должны требовать информации о состоянии здоровья нашего гражданина, как он себя чувствует и что они вообще там с ним делают – может, эксперименты проводят? Во-вторых. Вся история с Навальным нужна только для того, чтобы создать предлог для нового обострения отношений между Россией и объединенным Западом. Никаких других мотивов нет, а значит, все теории о его отравлении российскими властями – несостоятельны, этого не могло быть. Просто по соображениям элементарной логики. Нужен предлог еще раз обсудить «Северный поток 2» и новый виток санкций. Кроме того, нужно отвлечь внимание от протестов в самой Германии: на акции протеста у Рейхстага вышли 40 тысяч человек, и люди кричали «Владимир, помоги!» и «Трамп, помоги!», они обращались к мировым лидерам, чтобы в Германии отменили ковидную истерию», – заявил Перла в беседе с «Новым Днем».

Екатеринбург, Москва, Валентина Ярославцева, Евгения Вирачева

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