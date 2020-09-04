«Новичок» бы шансов ему не оставил», – экс-член комиссии ООН по химоружию усомнился в отравлении Навального боевым газом

Ситуация с отравлением Алексея Навального не имеет сходства с отравлением Скрипалей, при этом боевой отравляющий газ системы «Новичок» гарантированно убил бы оппозиционера за несколько минут, считает бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин.

«Боевой отравляющий нервно-паралитический газ «Новичок», как его называют на Западе, у нас такой терминологии никогда не было, это из какого-то британского сериала – шансов бы ему не оставил. Он бы погиб в течение нескольких минут», – заявил Никулин на пресс-конференции в Москве.

«Да, возможно, какое-то вещество могло быть использовано теоретически при отравлении, – полагает он. – Скорее всего, оно было упаковано в микрокапсулу, и добавлено, там допустим в тот же чай, или воду, или какой-нибудь напиток. Через 2-3 часа оно подействовало, и тогда Навальному могло стать плохо. Но это так, чисто теоретически. Пока никаких доказательств, что было применено вещество из этой группы, мы не получили, это все находится в стадии домыслов и предположений». Никулин напомнил, что российский посол в Германии попросил представить доказательства действия таких веществ, однако немецкая сторона их так и не предоставила.

Эксперт выразил убежденность, что «рано или поздно доказательства представить придется».

Ситуация с отравлениями Скрипалей в английском Солсбери по симптоматике не имеет никакого сходства со случившимся с Алексеем Навальным, считает он. Оппозиционер испытывал сильные боли, в то время, как Скрипали были словно под воздействием наркотических средств, отметил эксперт.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 04.09.20

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