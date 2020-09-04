«Разыграли как болвана в старом польском преферансе»: Германия оказалась в сложном положении из-за ситуации с Навальным

Германии придется предоставить доказательства отравления российского оппозиционера Алексея Навального, из-за которого эта страна оказалась в «страшнейшей ситуации». Такое мнение высказал директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков. «Германия находится перед очень сложным выбором сегодня. Им придется что-то рассказывать, а рассказывать, видимо, особенно нечего», – заявил он на пресс-конференции в Москве, напомнив, что к веществам из группы «Новичка» относится дихлофос.

«Они [Германия] сегодня понимают, что их разыграли, если вспоминать старый фильм, как болвана в старом польском преферансе, – сообщил Егорченков. – Им закинули туда Навального, и теперь им как-то надо реагировать во всей сложной ситуации: с «Северным потоком», взаимоотношениях с американцами, внутри Европы, с очень неоднозначным отношением к теме внутри самой Германии».

При этом среди населения Германии нет единства в отношении к ситуации с российским оппозиционером, заявил эксперт, пояснив, что общается в эти дни «и с немецкими депутатами самыми разными, и журналистами». «Там задают ровно те же вопросы – покажите, кто его отравил, и самое главное почему, – сказал Егорченков. – Зачем потребовалось в глубине территории РФ гражданина Российской Федерации травить боевым веществом и потом его отдать на опыты немецким врачам? Как-то не складывается». Всю ситуацию он назвал «симулякром», «копией со Скрипалей», при том, что и Скрипали, по его словам, «не были оригиналом».

«Нам рассказывают историю, это не реально происходящие события, это нарратив, который для чего-то создается», – считает он. Навальный в этой картине мира представляется «страдающим героем, который борется с бесчеловечным тупым злом, погибает, а через некоторое время воскресает для того, чтобы победить это зло», определил Егорченков. Эта история поможет Западу «подтянуть» под нее санкции и любой геополитический торг, пояснил он.

«Германия находится в страшнейшей ситуации. Ей придется принять решение», – подытожил директор института, подчеркнув, что в этих условиях санкции, которые могут быть введены против России будут носить скорее точечный характер и не заденут основной каркас российско-германских отношений.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 04.09.20

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