Смена тренда? Бундестаг призывает отказаться от завершения проекта «Северный поток-2»

Официальный берлин, похоже, меняет риторику по теме завершения проекта «Северный поток-2». Еще накануне СМИ транслировали мнение канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая призывала приложить все силы, чтобы завершить строительство газопровода. В частности, об этом она сказала во время визита в Штральзунд 1 сентября, передает RTL. По словам Меркель, закончить проект необходимо несмотря на санкции – уже действующие или те, что могут быть введены.

«Мы считаем эти экстерриториальные санкции, действие которых выходит за пределы территории США, неправомерными», – отметила Меркель.

Напомним, что Сенат Конгресса США включил новые санкции против газопровода Nord Stream 2 к проекту оборонного бюджета.

Однако уже через два дня официальный Берлин начал транслировать другую точку зрения. После того, как накануне Бундестаг озвучил информацию о якобы найденных в теле оппозиционного политика Алексея Навального, проходящего лечение в Берлине, следах нервно-паралитического яда типа «Новичек», Бундестаг призвал строительство «Северного потока-2» остановить. Завершение строительства газопровода «Северный поток-2» на данном этапе может стать поощрением текущей политики президента РФ Владимира Путина – об этом заявил глава комитета Бундестага по вопросам внешней политики Норберт Рёттген, передает DW.

«Мы снова столкнулись с жестокой и человеконенавистнической реальностью путинского режима», – заявил он в интервью ARD, комментируя заявление правительства Германии об обнаружении в крови Алексея Навального яда типа «Новичок».

По словам Рёттгена, ситуация вокруг Навального выходит за пределы двусторонних отношений между странами и требует единого европейского жесткого ответа.

«Пересмотра требует буквально все», – подчеркнул Рёттген, назвав, в частности, газовые поставки и отказ от завершения строительства газопровода «Северный поток-2».

Напомним, что строительство газопровода «Северный поток-2» приостановлено из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, они вступили в силу в декабре 2019 года.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 03.09.20

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