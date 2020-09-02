Меркель: «Северный поток-2» надо закончить, несмотря на санкции США

Канцлер Германии Ангела Меркель усчитает, что газопровод «Северный поток-2» надо достроить, несмотря на санкции США.

Об этом Меркель сказала во время визита в Штральзунд 1 сентября, передает RTL. По ее словам, закончить проект необходимо несмотря на санкции – действующие или те, что могут быть введены.

«Мы считаем эти экстерриториальные санкции, действие которых выходит за пределы территории США, неправомерными», – отметила Меркель.

Напомним, что Сенат Конгресса США включил новые санкции против газопровода Nord Stream 2 к проекту оборонного бюджета.

Возложение газопровода приостановлено из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, они вступили в силу в декабре 2019 года.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 02.09.20

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