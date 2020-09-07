Меркель допустила санкции против «Северного потока – 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель согласилась с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, что позиция Берлина по «Северному потоку – 2» может измениться в зависимости от шагов России, относительно инцидента, случившегося с оппозиционером Алексеем Навальным. Соответствующее заявление сделал официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

«Канцлер разделяет мнение главы МИД», – указал он. По словам Зайберта, на данный момент между Меркель и президентом России Владимиром Путиным не состоялось разговора, относительно Навального, передает ТАСС. «Канцлер пока не обсуждала с Путиным инцидент с Навальным», – констатировал он.

Примечательно, что менее недели назад Меркель заявила, что «Северный поток – 2» надо достроить, вопреки санкциям США. Соответствующее заявление она сделала в ходе визита в Штральзунд 1 сентября. «Мы считаем эти экстерриториальные санкции, действиями которые выходит за пределы территории США и являются неправомерными», – отметила Меркель.

Как писал «Новый День», Сенат США включил новые санкции против «Северного потока – 2» к проекту оборонного бюджета. Строительство газопровода приостановлено из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, они вступили в силу в декабре 2019 года.

Отметим также, что президент Чехии Милош Земан заявил, что «не видит ничего общего» между инцидентом с российским оппозиционером Алексеем Навальным и строительством газопровода «Северный поток – 2». «Я не вижу ничего общего у данного инцидента с газопроводом Nord Stream – 2. Германия и Россия договорились о его сооружении, это в интересах обеих стран», – подчеркнул Земан и выразил надежду на объективное расследование дела Навального.

Напомним, Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолета из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске. Оппозиционера с признаками острого отравления госпитализировали в реанимацию. Навальный впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Его соратники обратились к следователям с требованием возбудить уголовное дело о посягательстве на жизнь. Ввиду запрета омских медиков на транспортирование оппозиционера, он оказался в немецкой клинике только 22 августа. Российские врачи диагностировали у Навального нарушение обмена веществ. Власти Германии в свою очередь говорят об отравлении сильнодействующим ядом из группы «Новичок».

Берлин, Иван Гридин

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