«Если некие силы захотят, чтобы он умер, – он умрет»: Навальный остается в опасности даже в германской клинике

Оппозиционер Алексей Навальный действительно был отравлен и не может сейчас чувствовать себя в безопасности в Германии. Об этом заявил на пресс-конференции в Москве экс-член Общественной палаты РФ, лидер движения «Гражданская справедливость», президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров.

«Я считаю, что чувствовать себя в безопасности он не может, просто потому, что если такая большая игра пошла, если есть какие-то силы, которые захотят, чтобы он умер, – он умрет. Если они захотят, чтобы он выжил, – он выживет, – считает Федоров. – Поэтому в опасности он находится до сих пор».

При этом оппозиционер может вернуться в Россию, если придет в себя и сможет самостоятельно принимать решения. «Если ты уже больше недели в коме, то чисто физическая реабилитация может продлиться до полгода и года, если ты выживешь и вообще будешь дееспособным. Поэтому возвращение Алексея Навального в Россию [зависит от многих факторов]. Я думаю, что он лично, если очнется, он бы захотел [вернуться]. Но его семья, те, кто вокруг него, соратники высокопоставленные захотят ли, чтобы он возвращался – это уже второй вопрос», – пояснил он.

С тем, что пока рано говорить о безопасности Навального, несмотря на то, что он находится в Германии, согласился и директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.

«К нему же все-таки имеют доступ члены его команды, члены его семьи, – заявил он. – Списывать со счетов это нельзя. Пока не проведено расследование, не ограничен круг подозреваемых, эти люди не взяты под стражу и не изолированы, даже в таком примитивном варианте без глобальных мировых заговоров Алексей должен находиться под особым наблюдением, под особой защитой».

Егорченков выразил убежденность, что Навальный вернется в Россию, поскольку «он не сакральная жертва, которая должна умереть, он тогда будет бессмысленен». «Он человек, который должен вернуться, получив новый опыт и новый статус – воскресшего героя, – считает эксперт. – Это будет мощный политтехнологический ход, и я думаю, это сейчас и планируется».

В свою очередь, бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин заявил, что в России Навальный был бы в большей безопасности, чем в Германии. «Его жена и его окружение очень сильно его подставили тем, что отправили в Германию», – полагает он, отметив, что «тот же Гайдар, которого чем-то отравили в Дублине, всеми силами бежал на Родину, так как понимал, что для него это единственный шанс не стать сакральной жертвой».

Никулин подчеркнул, что «Навальный пользуется безграничным доверием Кремля, поскольку, будучи под подпиской о невыезде, почему-то путешествует по Сибири, имея два приговора его по первому требованию выпускают за границу, тут ничто ни с чем не бьется».

«Он не настоящий оппозиционер, а фейковый скорее, – определил он. – Его хозяева могут его принести в жертву очень легко (…) Я бы сказал, у него есть кураторы и на Западе, и в России».

Как уже сообщал «Новый День», Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно приземлился в Омске. Оппозиционера с признаками острого отравления привезли в реанимацию больницы скорой помощи №1. Навальный впал в кому, его подключили к аппарату ИВЛ. Соратники Навального обратились в СКР с требованием возбудить уголовное дело о посягательстве на жизнь оппозиционера, и попытались вывезти его в клинику в Германию, однако омские врачи запретили это, объявив пациента нетранспортабельным. Только 22 августа после перелета на частном рейсе политика поместили в клинику «Шарите». Российские врачи диагностировали у основателя ФБК нарушение обмена веществ. Власти Германии между тем заявили, что Навальный был отравлен веществами группы «Новичок».

Москва, Татьяна Дорофеева

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