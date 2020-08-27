Die Welt: Проект «Северный поток – 2» переживёт любой исход скандала с Навальным

Современные российско-германские отношения пережили много тяжёлых инцидентов, поэтому ситуация с «отравлением оппозиционера» Алексея Навального не приведёт к их разрыву.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в статье немецкого издания Die Welt (перевод Иносми).

«Как Берлин, так и Москва могут смириться с этой ситуацией. За прошедшие годы немецко-российские отношения выдержали на удивление многое, и до разрыва дело так и не дошло. Путин и Меркель вместе выступают за строительство спорного газопровода «Северный поток – 2».

Из-за этого США недавно ввели санкции против Германии – однако Берлин продолжает защищать многомиллиардный проект. И неважно, как будет развиваться скандал с Навальным. Никто не верит, что сотрудничество по газопроводу из-за него рухнет», – пишет автор статьи.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.08.20

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