Путин подыграл Меркель в истории с Навальным

Ангела Меркель активно включилась в дело «отравленного оппозиционера» Алескея Навального, чтобы уйти от всё чаще звучащих в её адрес обвинений в беспомощности в разрешении белорусского кризиса и неспособности повлиять на авторитарного лидера Александра Лукашенко.

Немецкий канцлер поспешила воспользоваться закрепившейся за ней репутацией «борца за гуманитарные ценности».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с такой версией выступила в немецком издании Die Welt (перевод Иносми) представитель партии Зеленых по Восточной Европе Марилуизе Бек.

«Поскольку в отношении Белоруссии у федерального правительства связаны руки, этот гуманитарный акт – минимум того, что оно может и хочет сделать», – заключила Бек.

По мнению авторов статьи, президент Владимир Путин подыграл своему старому экономическому партнёру Ангеле Меркель и не стал препятствовать отправке Навального в Германию.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.08.20

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