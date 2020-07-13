Украина официально отвергла ключевой пункт Минских соглашений

Украина не будет предоставлять Донбассу особый статус, закреплённый в конституции страны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

При этом Кулеба ставит вопрос так, будто только Россия настаивает на внесении изменений в украинскую конституцию положения об особом статусе ЛДНР. Между тем, этот пункт содержится в минских договорённостях, подписанных Украиной.

«Когда Россию не устраивает положение какого-то закона Украины или законопроекта, то это проблема России. Мы – независимое государство и будем принимать те законы, которые считаем нужным...

Мы уважаем свои международные обязательства и всегда коррелируем наше законодательство с международными обязательствами, но ни одна страна не будет нам указывать, каким должен быть закон. У нас не бюро удовлетворения «хотелок» других стран...

Что касается упоминаний так называемых ОРДЛО (ЛДНР) в Конституции, то для нас это неприемлемо и мы откровенно об этом говорим с нашими партнерами», – заявил глава МИД Украины.

Напомним, к ключевым пунктам минских договорённостей, одобренных Совбезом ООН, кроме разведения войск и обмена пленными, относятся – предоставление Донбассу закреплённого в конституции Особого статуса, полная амнистия всем участникам вооружённого конфликта и прямые переговоры между Киевом, Донецком и Луганском о порядке проведения выборов в Донбассе.

Последние три пункта Киев категорически отказывается выполнять и постоянно требует их пересмотра.

Между тем, накануне Евросоюз и Франция заявили о том, что безусловному выполнению Минских соглашений нет альтернативы.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.07.20

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