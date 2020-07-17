Кремль насторожился после заявлений из Киева – Песков

Заявления, звучащие из Киева об отказе выполнять Минские соглашения и необходимости их пересмотра, вызывают разочарование, и, вместе с тем, – настороженность. В Кремле опасаются, что из-за поведения украинской стороны мирное урегулирование в Донбассе может быть отброшено во времени на неопределённый срок.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что недавние консультации в рамках «нормандского формата» на уровне советников глав государств не принесли никаких результатов по вине Киева.

«Россия прикладывает изрядные усилия в плане работы с нашими партнерами и в Берлине, и в Париже, занимается этим сейчас мой коллега Козак. И пока, к сожалению, у него, скорее, доминирует разочарование результативностью работы наших украинских коллег», – цитирует Пескова «Интерфакс».

«Вместе с тем, конечно, нас существенно настораживают заявления, которые звучат из Киева о том, что минский комплекс мер уже неактуален, что его нужно переделать, заменить каким-то другим, более современным документом, и так далее. Это, с нашей точки зрения, очень опасная тенденция в заявлениях руководства в Киеве, которая может нас существенно вообще отбросить по времени от момента урегулирования ситуации на Украине», – предупредил Песков.

Симферополь, Валентин Карамазов

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