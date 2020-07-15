Украина отказалась включить ЛДНР в назначенные на осень местные выборы

Верховная рада проголосовала за проведение местных выборов на Украине 25 октября 2020 года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», за соответствующий законопроект проголосовали 326 депутатов при минимально необходимых по закону 226.

Вместе с тем, выборы на территориях ДНР и ЛНР в октябре не состоятся. В законопроекте отмечается, что их дата будет объявлена отдельным постановлением.

При этом Киев требует передачи контроля над границей с РФ в Донбассе до проведения выборов в ЛДНР.

Как известно, такой порядок противоречит подписанной Украиной «формуле Штайнмайера», согласно которой, Киев сначала должен утвердить организационную процедуру выборов совместно с представителями ЛДНР и принять закон об особом статусе Донбасса.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.07.20

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