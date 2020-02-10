Киев назначил министром по Донбассу активного противника Минских соглашений

Украина назначила министром «по делам оккупрированных территорий» Алексея Резникова – бывшего представителя Зеленского в политической подгруппе Трёхсторонней контактной группы в Минске по урегулированию в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Алексей Резников известен тем, что фактически завёл в тупик политическую часть переговорного процесса в Минске, постоянно предлагая пересмотреть соглашения.

Представитель Зеленского настаивал на предварительном разоружении всех военных формирований ЛДНР и передаче границы с Россией под контроль Украины до проведения выборов в Донбассе.

До назначения представителем украинского президента в Минске Резников занимался адвокатской деятельностью и, в том числе, обслуживал экс-президента Украины Виктора Ющенко.

Напомним, сегодня министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что вооружённые силы Украины не станут отводить свои подразделения по всей линии разграничения в Донбассе.

По его словам, этому мешают «иностранные войска, присутствующие на территории Украины». Загорднюк утверждает, что их наличие «нарушает Минские соглашения».

Как сообщал «Новый День», большинство украинцев (64%) по-прежнему требует от Зеленского скорейшего завершения боевых действий на востоке страны.

По их мнению, президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не сделал обещанных во время выборов решительных шагов для прекращения войны в Донбассе. Войска не отведены, обстрелы продолжаются, каждый день гибнут люди.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.02.20

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