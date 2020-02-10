Помощник Зеленского умоляет уставших от войны избирателей поверить в миролюбие президента

Непрекращающиеся обстрелы в Донбассе, боевые столкновения и еженедельные сводки об убитых и раненых не должны вводить в заблуждение народ Украины: президент Зеленский очень хочет мира и всё делает для достижения этой цели.

Как передаёт коррреспондент РИА «Новый День», с таким утверждением в эфире Украинского телевидения выступил помощник президента Украины Андрей Ермак.

«Я верю и убежден, что президент Зеленский искренне хочет прекратить войну. Я убежден в том, что наша сторона сегодня делает все необходимое для того, чтобы это состоялось на всех уровнях – и в «нормандском формате» и в Минске», – убеждал Ермак украинских телезрителей.

Кроме того, помощник Зеленского попросил избирателей поверить, что Киев не прекратил взаимодействие с российской стороной в деле урегулирования конфликта в Донбассе, приведя в пример свои личные «конструктивные рабочие отношения» с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

«Он больше настроен на диалог (чем Владислав Сурков – прим.«НД»), и по тем вопросам, по которым я коммуницировал, я могу сказать, у нас было конструктивное общение», – заявил Ермак.

Напомним, судя по последним опросам, большинство украинцев (64%) по-прежнему требует от Зеленского скорейшего завершения боевых действий на востоке страны.

По их мнению, президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не сделал обещанных во время выборов решительных шагов для прекращения войны в Донбассе: войска не отведены, обстрелы продолжаются, каждый день гибнут люди.

Между тем, сегодня министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Вооружённые силы Украины не станут отводить свои подразделения по всей линии разграничения в Донбассе.

По его словам, этому мешают «иностранные войска, присутствующие на территории Украины». Загорднюк утверждает, что их наличие нарушает Минские соглашения.

Позже стало известно, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук назначил министром по Донбассу активного противника Минских соглашений Алексея Резникова – бывшего представителя Зеленского в политической подгруппе Трёхсторонней контактной группы в Минске по урегулированию в Донбассе.

Резников известен тем, что фактически завёл в тупик политическую часть переговорного процесса в Минске, постоянно предлагая пересмотреть соглашения.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.02.20

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