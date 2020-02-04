Украинские избиратели: Зеленский не выполнят своё главное обещание

Президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не сделал обещанных во время выборов решительных шагов для прекращения войны в Донбассе. Войска не отведены, обстрелы продолжаются, каждый день гибнут люди.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в январе 2020 года.

Так, большинство украинцев (64%) по-прежнему требует от Зеленского скорейшего завершения боевых действий на востоке страны.

Среди других важных вопросов, которые, по мнению украинцев, не решаются новой властью, – это борьба с коррупцией (45% респондентов) и падение украинской промышленности (30%).

Существующие социальные стандарты не устраивают 24% опрошенных. О неудовлетворительном качестве медицинских услуг заявили 22% украинцев.

Как сообщал «Новый День», в январе рейтинг Зеленского впервые обрушился ниже 40 процентов.

По доверию президенту со стороны украинцев ударили такие факторы, как обострение боевых действий в Донбассе, ухудшение экономической ситуации и внутриполитические скандалы.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 04.02.20

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