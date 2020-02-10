Война продолжается: Киев отказался отводить войска по всей линии фронта

Вооружённые силы Украины не станут отводить свои подразделения по всей линии разграничения в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в имнтервью украинскому филиалу американской «Радио Свобода» заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

По его словам, этому мешают «иностранные войска, присутсвующие на территории Украины». Загорднюк утверждает, что их наличие нарушает Минские соглашения.

«Минские соглашения говорят, что иностранные военные формирования должны покинуть Украину, а незаконные военные формирования должны разоружиться и расформироваться. Конечно, если старые соглашения заменяются новыми, то новые имеют больше приоритета, а новые могли бы говорить о разведении», – туманно выразился Загороднюк.

«Два километра особой разницы не сделают. Это не проблема для снайперов, для диверсионно-разведывательных групп», – добавил министр обороны Украины.

Таким образом, Украина вновь пытается обусловить мирный процесс предварительным полным разоружением армии ЛДНР, что никак не предусмотрено минскими договорённостями. Кроме того, о том, что никаких российских войск нет на территории Донбасса, не раз заявляли в Москве.

Как сообщал «Новый День», большинство украинцев (64%) по-прежнему требует от Зеленского скорейшего завершения боевых действий на востоке страны.

По их мнению, президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не сделал обещанных во время выборов решительных шагов для прекращения войны в Донбассе. Войска не отведены, обстрелы продолжаются, каждый день гибнут люди.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.02.20

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