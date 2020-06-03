«Безмозглые»: на Украине оценили призыв Киева к Европе отказаться от российских энергоносителей

Предложение украинского вице-премьера и министра «по делам неподконтрольных территорий» Алексея Резникова к ведущим странам ЕС о блокировании поставок энергоносителей из России говорит о том, что люди из команды президента Украины Владимира Зеленского выставляют себя «идиотами» в Европе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил известный на Украине политолог Михаил Погребинский.

«Я прочитал, что перед поездкой (в Берлин) наш вице-премьер (Алексей Резников) сказал, что будет ставить вопрос Германии о введении эмбарго Евросоюзом на приобретение энергоносителей из России. Вот, мне хочется спросить, такие люди, которые занимают должности вице-премьера, у них мозги должны быть какие-то, или не обязательно? Или они должны себя выставлять идиотами в Европе?! Он понимает, что говорит, или нет?» – приводит слова украинского эксперта «ПолитНавигатор».

Напомним, перед поездкой в Берлин на консультации по «нормандскому формату» Резников заявил, что украинская делегация намерена поднять вопрос об усилении санкционного режима против России, а также введения эмбарго на поставки из России любых энергоносителей в Европу.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.06.20

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