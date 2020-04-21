На Украине изолированы свыше 400 военных и пограничников

Вооружённые силы Украины (ВСУ) поместили на карантин 272 военнослужащих, из них 39 болеют Covid-19. В пограничных силах 5 заболевших и 150 изолированных.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом доложило командование Медицинских сил ВСУ.

«На 07:00 в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 39 случаев заболевания острой респираторной болезнью Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них два человека выздоровели и два летальных случая», – говорится в сообщении.

«В целом на данное время подтверждено ПЦР-тестами заболевание коронавирусом у пяти пограничников», – добавили в военном ведомстве.

Напомним, пять дней назад в вооружённых силах Украины подтвердили 29 заболевших и одного умершего.

Отметим, что по-прежнему украинское командование ничего не сообщает об эпидемиологической обстановке на линии фронта в Донбассе, где среди военнослужащих распространяется пневмония.

Симферополь, Валентин Карамазов

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