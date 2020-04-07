Генштаб Украины доложил о первой смерти в армии от коронавируса

В вооружённых силах Украины (ВСУ) официально зафиксирован первый случай смерти заражённого коронавирусом военнослужащего. Им оказалась женщина одной из воинских частей в Ивано-Франковской области на западе Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает генеральный штаб ВСУ

«7 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 4 случая заболевания COVID19 в острой респираторной фазе, вызванного коронавирусом, из них – один летальный.

Что касается умершего человека: женщина, одной из военных частей Ивано-Франковской области. С 20.03.2020 года была на амбулаторном лечении. 27.03.2020 состояние ухудшилось, была госпитализирована. 30.03.2020 переведена в реанимационное отделение, 06.04.2020 в 6.00 умерла. Диагноз COVID-19 подтвержден вечером 06.04.2020», – сообщили в Генштабе.

Напомним, ранее пресс-служба министерства обороны Украины сообщила о трёх заболевших в результате заражения коронавирусом – 114 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) изолированы и помещены на карантин с подозрением на коронавирус.

Симферополь, Валентин Карамазов

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