Бывшего премьера Украины обвиняют в создании угрозы национальной безопасности: вывозил маски

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук стал фигурантом уголовного дела.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», претензии предъявляет специальная антикоррупционная прокуратура (САП): несмотря на предупреждения Совета национальной безопасности, кабмин в не ограничил экспорт медицинских масок и других средств индивидуальной защиты.

По версии САП, кабмин дважды проигнорировал обращения секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (от 31 января и 8 февраля текущего года) с требованием ограничить экспорт и реэкспорт продукции, которая прямо или косвенно может использоваться для предупреждения распространения коронавируса Covid-19 в стране.

В результате в стране сложился дефицит такой продукции.

«23 марта сведения о возможном совершении уголовного преступления внесены в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 УК Украины», – сообщили в САП.

Отметим, что Гончарук ушел в отставку 4 марта, между тем Украина продолжает экспортировать маски за рубеж – в частности, в Испанию.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 23.03.20

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