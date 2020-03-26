В Киеве оборудовали VIP-палаты для VIP-заражённых

Учреждения здравоохранения украинской столицы получили предписания из администрации Зеленского о срочном оборудовании отдельных VIP-палат для лиц, в отношении которых «совершается государственная охрана».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он заявил, что ещё вчера обратился к президенту Украины, и надеется, что глава государства отменит эти распоряжения, как социально взрывоопасные в период распространения в стране коронавирусной инфекции.

«Я поднял информацию касаемо распоряжения, которое распространили вчера. Документы с грифом «для служебного использования». В них идет речь о готовности учреждений здравоохранения для медико-санитарного обеспечения лиц, касаемо которых совершается государственная охрана», – заявил Кличко.

«Но я говорил вчера с президентом Владимиром Зеленским и он готов отменить указы, про которые идет речь и которые мы обязаны выполнять. Надеюсь, что это случится, и мы будем за это благодарны», – добавил мэр Киева.

Напомним, вчера глава Минздрава Украины расписался в бессилии перед пандемией и заявил, что коронавирусная инфекция стремительно распространяется, а количество жертв в стране будет расти.

Симферополь, Валентин Карамазов

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