«Волшебный пендель спасёт Украину» – главсанврач «Незалежной» назначил пик эпидемии в стране на 17 апреля

Пик роста заболеваемости Covid-19 на Украине придётся на 17 апреля. Далее ежедневные показатели должны выровняться.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью изданию «Левый берег» заявил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Вместе с тем, Ляшко не исключил, что могут быть и неожиданности.

«Ожидается, что пик заболеваемости будет 17 апреля. Но динамика может быть разная. Это новый вид возбудителя, он может повести себя неожиданно», – отметил замминистра.

По его словам, критики не правы, утверждая, что на Украине проводится недостаточно тестов на выявление коронавируса. Но справиться с напастью всему миру и Украине поможет «волшебный пендель», который рано или поздно заставит неукоснительно соблюдать карантин.

«Нам все кричат, что мы мало тестируем. Мы не мало тестируем, мы тестируем всех, кого нужно тестировать. Но это на национальном уровне мы так видим. Когда выезжают коллеги в регионы, видят, где нарушаются наши алгоритмы. Однако волшебный пендель спасет этот мир и Украину, в том числе», – прогнозирует Ляшко.

К слову, украинские учёные обещают спад эпидемии в стране после 22-23 апреля.

Отметим, на сегодняшний день на Украине официально зарегистрировано 2777 граждан, заражённых коронавирусом.

Умерли 89 человек, выздоровели 83.

Симферополь, Валентин Карамазов

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