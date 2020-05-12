Украина и Киев фактически забросили проведение тестов на коронавирус

За всё время пандемии коронавируса в Киеве проведено 18 217 тестов ПЦР, а на Украине 187 307.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в сообщении пресс-службы Центра общественного здоровья Украины.

Для сравнения, в Москве взято у населения свыше миллиона тестов, а в России цифра приближается к 6 миллионам. Таким образом, Москва опережает Киев по тестированию, примерно, в 65 раз, а Россия Украину, приблизительно, – в 30 раз.

При этом количество населения в России всего в 3,5 раза больше, чем на Украине, а в Москве – в 4 раза больше, чем в Киеве.

По оценкам ВОЗ, по тестированию населения Украина занимает последнее место в Европе.

В связи с этим статистика заразившихся коронавирусом на Украине предсказуемо низкая. Всего на сегодняшний день в «Незалежной» Сovid-19 официально выявлен у 16 023 человек. В Киеве зафиксирован 1871 заразившийся.

Однако даже при таком низком выявлении инфицированных количество официально зарегистрированных летальных случаев на Украине относительно высокое – 425 умерших.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.05.20

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