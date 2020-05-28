В США обвинили правительство Украины в утаивании реальной эпидемиологической ситуации в стране

Украинские власти не имеют права прибегать к снятию карантинных мер, не имея реальной картины распространения коронавируса в стране.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил профессор Колумбийского университета Виллем Буитер.

По его словам, уровень тестирования на коронавирус на Украине непозволительно низкий – 6,7 человек на один миллион населения. На основе таких «данных» нельзя принимать решения, затрагивающие жизни и здоровье десятков миллионов людей.

«Украинская цифра – самая низкая в мире из тех, которые мне удалось найти. Чтобы ослабить влияние Сovid-19 и снимать карантинные ограничения, нужно тестировать. Но 6,7 – это слишком мало, нужно передвинуть запятую – чтобы было 67», – указал американский профессор.

Отметим, в России уровень тестирования населения на коронавирус приближается к 70 на миллион.

Как сообщал «Новый День», Украина и Киев фактически забросили проведение тестов на коронавирус.

Симферополь, Валентин Карамазов

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