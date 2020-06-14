На Украине всё больше регионов снова погружаются в эпидемию

Резкий рост заражений коронавирусом на Украине заставляет регионы отменять запланированный выход из карантина.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в течение нескольких последних дней уже одиннадцатая область объявила, что не соответствует установленным Минздравом Украины параметрам для отмены ограничительных эпидемиологических мер.

Вместе с Киевом к ослаблению карантина не готовы Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Черновицкая и Черниговская области.

Между тем, ранее глава Минздрава «Незалежной» заявлял, что ужесточит карантинные меры по всей Украине, если хотя бы 10 областей не будут соответствовать критериям ведомства.

Тем временем уже двеннадцатый регион страны приближается к «красной отметке» превышения так называемого «уровня инцидентности».

При этом Украина демонстрирует один из самых низких в мире показателей тестирования на коронавирус.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.06.20

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