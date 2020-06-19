На Украине объявили вторую волну эпидемии коронавируса

На Украине уже вторую неделю фиксируют резкий скачок заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В связи с этим правительство обратилось к гражданам с призывом строго соблюдать меры предосторожности.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с тревожным заявлением выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Сегодня, к сожалению, очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом. Очень много людей перестали соблюдать карантинные правила, решили, что коронавирус исчез и шансов заболеть больше нет. И мы получили результат – сегодня почти тысяча больных, подтвержденных тестированием», – отметил премьер-министр.

Между тем, по данным ВОЗ, Украина демонстрирует самый низкий уровень тестируемости граждан на коронавирус.

В США уже предупредили Киев, что отсутствие реальной картины заболеваемости в стране чревато самыми плачевным последствиями.

Неудивительно в связи с этим, что Денис Шмыгаль сам до конца не уверен в том, что происходит с заболеваемостью в стране – то ли это выход на пик первой волны эпидемии, то ли начало второй.

«Мы сегодня фактически получаем начало очередной, первой или второй – как хотите, можно называть – волны заболеваемости коронавирусом», – заявил украинский премьер.

«Новые жертвы коронавируса, очередная волна роста заболеваний должны стать сигналом того, что это не фейк, не придуманные вещи. Это угроза, которая ходит рядом с каждым из нас. Даже те, кто переболел и выздоровел, настоятельно не рекомендуют болеть – это сложная болезнь с тяжелыми последствиями и довольно высоким уровнем летальности», – убеждает украинцев Шмыгаль.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.06.20

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