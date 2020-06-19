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Пятница, 19 июня 2020, 18:23 мск

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Итальянский сценарий на пороге: Украина бросает Нацполицию на борьбу с коронавирусом

Фото: glavred.info

Правительство Украины привлекает МВД для борьбы с учреждениями и гражданами, пренебрегающими правилами предохранения от заражения коронавирусом.

Подобные жёсткие меры обусловлены резким скачком заболеваемости в стране.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», премьер-министр Украины Денис Шмыгаль напрямую обратился к главе МВД Арсену Авакову немедленно обеспечить усиленный контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер в стране.

«Арсена Борисовича прошу обеспечить усиленный контроль силами Национальной полиции, чтобы мы напомнили людям и учреждениям, которые должны заботиться о жизни и здоровье людей, о тех правилах, которых необходимо придерживаться...

Украина прошла успешно три предыдущих месяца, совсем не хочется на лето сейчас получить критическую ситуацию», – заявил Шмыгаль и добавил, что правительство «не имеет права допустить ситуацию, которая была в некоторых (Италия и Испания) европейских странах».

Отметим, что «успешное прохождение» Украиной первых трёх месяцев пандемии связано, в первую очередь, с фактическим отсутствием массового тестирования граждан на коронавирус.

Напомним, сегодня Шмыгаль объявил о начале второй волны эпидемии коронавируса в стране.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.06.20

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