Украина отказалась проводить вакцинацию от коронавируса в ближайшие полгода

Украина будет дожидаться появления «безопасной и эффективной» вакцины, которая по «оптимистичным прогнозам» Минздрава «Незалежной» будет готова к массовому применению не раньше марта 2021 года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Мои оптимистичные прогнозы: для массового использования это будет где-то начало марта 2021 года. Это если все то, что проходит клинические испытания, будет зарегистрировано, и доказана их безопасность и эффективность», – сказал Ляшко и добавил, что пока не знает, чью вакцину будут использовать на Украине.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский объяснил, почему Украина не создала свою вакцину от коронавируса.

Как сообщал «Новый День», Зеленский также заявлял, что Украина будет дожидаться появления израильской вакцины.

Симферополь, Валентин Карамазов

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