Украинцам вколят дружественную израильскую вакцину – Зеленский

Украина будет ждать поступления израильской вакцины от коронавируса для её предварительного изучения и последующего использования.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила пресс-служба украинского президента по итогам его телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Украина должна быть среди друзей Израиля, которые первыми смогут приобщиться к исследованию и использованию вакцины», – приводит пресс-служба слова Зеленского.

Кроме прочего, стороны обсудили ситуацию в Донбассе. Украинский президент заявил своему собеседнику, что «сепаратисты нарушают» режим тишины, однако в целом режим прекращения огня продолжается, и одна из важных договоренностей, достигнутых лидерами стран «нормандского формата» по результатам декабрьского саммита в Париже, выполняется».

Зеленский также сообщил Нетаньяху, что Украина готовится присвоить государственный статус еврейским праздникам Песах, Ханука и Рош га-Шана.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.08.20

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