От Зеленского потребовали запретить въезд на Украину израильским и американским хасидам

Мэр украинских Черкасс Анатолий Бондаренко возмущён планами президента Зеленского разрешить евреям-хасидам из США и Израиля паломничество в Умань к могиле основателя брацлавского течения хасидизма Рабби Нахмана.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в открытом обращении мэра Черкасс на его странице в Фейсбуке к президенту Украины.

Отметим, хасиды ежегодно десятками тысяч приезжают в городок Умань Черкасской области на празднование еврейского Нового года (Рош ха-Шана).

Черкасского градоначальника возмутило, что для иностранных граждан сделано исключение во время пандемии, между тем, украинцам запрещено посещение Израиля и США.

«Нас возмущает история с принятием решения по хасидам. Получается, украинцы сейчас не имеют права свободно посетить Израиль и США, где уровень эпидемической угрозы значительно выше украинского. А вот тамошние граждане имеют право приехать в украинский город и свободно праздновать здесь религиозный праздник.

Десятки тысяч особ, которые могут быть носителями COVID-19, несут угрозу населению не только Умани, Черкассам, но и всей Украине».– заявил Бондаренко.

«Это нарушает права украинских граждан, ставит нас в несправедливое положение перед иностранцами. Украинцам запрещали праздники (в период карантина), лишали права на работу, достойную жизнь, запрещали работу учреждений культуры, досуга.

Но все это почему-то разрешено иностранным гражданам на территории Украины. Мы стремимся к справедливости. Наша позиция солидарна с народным депутатом (Верховной рады) от этого округа Антоном Яценко и общественностью города Умань», – добавил мэр Черкасс и потребовал от Зеленского прислушаться к обществу и «услышать мнение громад» (муниципальных образований).

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.08.20

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