МИД Белоруссии осудил Киев за «абсолютно бесчеловечное» отношение к хасидам

Отказ Украины разрешить въезд еврейским паломникам привёл к скоплению более тысячи хасидов, в том числе женщин и детей, под открытым небом на белорусско-украинской границе. Все они следовали на Украину транзитом через Белоруссию. В ближайшее время ожидают ещё около четырёх тысяч паломников.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в Минске расценили действия Киева как неуважение к фундаментальным правам человека.

Напомним, ранее кабинет министров Украины принял решение запретить въезд на Украину хасидам из Израиля и других стран на празднование еврейского Нового года (Рош ха-Шана) в городе Умань Черкасской области, объяснив этот шаг борьбой с распространением коронавируса.

Отметим, что хасиды ежегодно десятками тысяч совершают на Рош-Хашана паломничество в Умань к могиле основателя брацлавского течения хасидизма цадика Рабби Нахмана.

«Мы настоятельно призываем украинские власти уважать фундаментальные права человека, права верующих, общепризнанные демократические нормы, следовать принципам гуманизма... Необходимо спуститься на землю и просто начать диалог с этими людьми, они не требуют ничего сверхъестественного, только уважения своих базовых прав. И этот вопрос мы будем держать на контроле», – ссылается ТАСС на заявление МИД Белоруссии.

«Там более тысячи человек, которые вынуждены ночевать под открытым небом. Это абсолютно бесчеловечно. И сейчас важно это, а не демагогия и попытки украинских властей переложить на других ответственность за элементарную неохоту искать выход из ситуации», – заявили в Минске и отметили, что уже проинформировали «израильские компетентные органы и еврейские религиозные структуры о невозможности въезда паломников с территории Белоруссии на Украину ввиду принятых украинской стороной ограничительных мер».

«Однако паломники продолжают прибывать в нашу страну, поэтому для помощи верующим задействуются все силы. Если украинская сторона не сможет открыть границу, то мы будем готовы оказывать содействие в выезде паломников из Беларуси», – добавили в белорусском МИД.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.09.20

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