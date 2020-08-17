Хасидам запретили приезжать и праздновать Рош ха-Шана на Украине

Кабинет министров Украины принял решение запретить въезд на Украину хасидам из Израиля и других стран на празднование еврейского Нового года в городе Умань Черкасской области.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава МВД Украины Арсен Аваков после заседания правительства.

«Мы заслушали доклады профильных министров на правительстве и пришли к выводу, что эпидемиологическая ситуация в стране и мире не позволяет организовывать и проводить массовые мероприятия, тем более с участием иностранцев», – заявил министр.

Напомним, хасиды ежегодно десятками тысяч приезжают в городок Умань Черкасской области на празднование еврейского Нового года (Рош ха-Шана). В Умани они посещают могилу основателя брацлавского течения хасидизма Рабби Нахмана.

Ранее мэры Черкасс и Умани обратились к президенту Зеленскому с призывом не допустить массового наплыва хасидов во время эпидемии.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.08.20

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